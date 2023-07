Voie verte Trans’Ardennes – La Meuse à vélo

Parcours idéal en famille, la Voie Verte Trans-Ardennes longe la Meuse sur l'ancien chemin de halage et vous conduit à travers différents paysages : douce campagne, paysages bucoliques, puis Vallée encaissée, forêts et roches de légendes. Découvrez aussi Charleville-Mézières et Sedan, Villes Princières, et Villes d'art et d'histoire, Mouzon et Givet et leurs rues médiévales. Enfin, prenez de la hauteur à Monthermé pour voir le paysage de la perle des Ardennes, dans son méandre de Meuse.

Pour une promenade en famille ou un séjour itinérant, la Voie Verte Trans-Ardennes vous attend.

Et si la Meuse vous séduit, suivez-la depuis Langres et Pouilly-en-Bassigny (source) jusqu'à Rotterdam (embouchure) tout au long de la Meuse à vélo, EuroVelo 19.